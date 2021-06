La cessione di Pau Lopez sblocca Rui Patricio: il portoghese vicinissimo alla Roma

Il portiere arriverà dal Wolverhampton: i giallorossi vogliono chiudere entro questa settimana

La Roma e Rui Patricio sono sempre più vicini. I giallorossi sperano di chiudere entro questa settimana per il portoghese del Wolverhampton: come riporta 'calciomercato.it', si attende ora solo la cessione di Pau Lopez al Marsiglia. L'addio dello spagnolo sbloccherà l'arrivo del 33enne estremo difensore, appena eliminato da Euro 2020 con il Portogallo. Per Rui Patricio è pronto un contratto triennale da 2 milioni a stagione più bonus mentre agli inglesi finiranno circa 10 milioni compresi i bonus. Ormai il portoghese è vicinissimo.