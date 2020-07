L’Atalanta pressa per Florenzi: pronta un’offerta concreta alla Roma

L’Atalanta di Giampiero Gasperini punta a rinforzarsi ancora di più per la prossima stagione. E Alessandro Florenzi ha lasciato pochi giorni fa la Spagna e il Valencia, concluso il prestito. A Roma però sarà solo di passaggio: secondo quanto riporta Tuttosport, il club bergamasco è pronto nei prossimi giorni a presentare un’offerta concreta al club di Pallotta, per il suo acquisto a titolo definitivo. La Roma ha bisogno di liquidità ma fino ad ora non è arrivata alcuna proposta cash per il terzino. Sempre con l’Atalanta si era parlato di un possibile scambio con il portiere Gollini, mentre la Fiorentina aveva messo sul piatto Biraghi. I tifosi, dal canto loro, nell’ultimo post pubblicato su Instagram da Florenzi gli avevano mostrato tutto il loro amore, chiedendogli di tornare a Trigoria. Sembrano risolti i malumori di inizio stagione, quando Florenzi era finito al centro del ciclone e i like di Totti e Fonseca ai commenti sulla sua cessione avevano fatto il giro del web.