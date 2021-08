Koopmeiners, che gol in allenamento. E l’AZ Alkmaar lo coccola – VIDEO

Il centrocampista pubblicato sui social del club olandese dopo un sinistro che è finito sotto la traversa

Le sue intenzioni le ha spiegate, alla società e in pubblico: Koopmeiners vuole provare a fare un passo in avanti nella propria carriera e il suo futuro può essere in Italia. A Bergamo nell'Atalanta oppure nella Roma, che a lui già si era interessato a inizio mercato per poi virare su Xhaka. Ma ora che lo svizzero è sfumato, il centrocampista dell'AZ Alkmaar è tornato di moda. Lui non ha però - come ha già spiegato - di arrivare al muro contro muro con la dirigenza olandese e per questo continua ad allenarsi regolarmente: oggi bellissimo gol immortalato e pubblicato dai canali social del club. Un sinistro che è finito direttamente sotto la traversa, imparabile per il portiere. La Roma adesso ha fretta: tra meno di tre settimane la prima partita ufficiale e Mourinho è ancora senza il regista di cui ha bisogno.