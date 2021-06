Koopmeiners-Atalanta, l’AZ: “C’è una trattativa, abbiamo già il sostituto”

Il centrocampista olandese, accostato nei giorni scorsi alla Roma, è ora ad un passo dal club bergamasco

Teun Koopmeiners è sempre più vicino all'Atalanta. Lo conferma la stessa dirigenza dell'AZ Alkmaar, squadra in cui milita l'olandese, tramite le parole del direttore tecnico Max Huiberts a Voetbal International: "Non abbiamo ancora definito con precisione le cifre ma c'è una trattativa in corso con l'Atalanta. Koopmeiners è un ottimo giocatore, abbiamo già in casa i suoi sostituti nel caso partisse". La richiesta dell'AZ è di 20 milioni di euro con la Dea che invece ne ha offerti 15, l'accordo non c'è ancora ma potrebbe arrivare tramite bonus o una percentuale sulla futura rivendita. Il giocatore era stato accostato anche alla Roma nei giorni scorsi ma il club nerazzurro sembra aver definitivamente sorpassato i giallorossi.