La Roma non vuole svendere i suoi migliori giocatori. Un big probabilmente dovrà partire per registrare circa 60 milioni di plusvalenze entro il 30 giugno, ma senza fare sconti a nessuno. Manu Koné è uno di quelli che ha attirato le attenzioni dei principali club europei e l'Atletico Madrid ha messo sul piatto 45 milioni di euro. Ma non bastano, secondo quanto riportato da Il Romanista la Roma ha detto 'no' come già successo l'anno scorso con l'Inter. Per il francese si partirà da almeno 50 e il valore potrebbe aumentare durante il Mondiale che vivrà da assoluto protagonista con la 'sua' Francia. Sulla lista dei possibili partenti ci sono anche Ndicka e Soulé. Ma l'obiettivo è chiaro: nessun regalo.