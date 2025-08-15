"Giù le mani di Koné", scrivono i romanisti. Ma la trattativa con i nerazzurri è ben avviata

Redazione
Screenshot 2025-08-08 093929

Koné a FR: "PSG? Non mi hanno cercato. A Roma mi trovo bene e sono felice"

Ci sono cessioni che fanno più male di altre e l'eventuale addio di Manu Koné ha scatenato la rabbia dei tifosi giallorossi sui social. La trattativa con l'Inter è ben avviata e può concludersi nelle prossime ore sulla base di 45 milioni di euro. "Farà più male di Pjanic alla Juventus, Friedkin senza ambizioni", scrive un tifoso. Su X anche il noto rapper Gemitaiz si è scagliato contro la decisione di vendere Koné: "Alla Roma già manca un centrocampista, anche se Kone restasse. Cosa gli dice il cervello dopo che l'Inter ci ha chiesto 45 milioni per Frattesi". È partita anche la campagna 'Koné non si vende", ma ad oggi la decisione sembra essere ormai presa. E i tifosi continuano ad indossare i social: "Le squadre forti passano per i giocatori forti. Cedere in questo momento un giocatore del genere, soprattutto all'Inter è profondamente inaccettabile. Giù le mani da Koné". Partito anche l'hashtag KonéIN per protestare contro la cessione del francese.

manu koné AS Roma Training Session

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta Continua la lettura
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti