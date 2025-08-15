Koné a FR: "PSG? Non mi hanno cercato. A Roma mi trovo bene e sono felice"

Ci sono cessioni che fanno più male di altre e l'eventuale addio di Manu Koné ha scatenato la rabbia dei tifosi giallorossi sui social. La trattativa con l'Inter è ben avviata e può concludersi nelle prossime ore sulla base di 45 milioni di euro. "Farà più male di Pjanic alla Juventus, Friedkin senza ambizioni", scrive un tifoso. Su X anche il noto rapper Gemitaiz si è scagliato contro la decisione di vendere Koné: "Alla Roma già manca un centrocampista, anche se Kone restasse. Cosa gli dice il cervello dopo che l'Inter ci ha chiesto 45 milioni per Frattesi". È partita anche la campagna 'Koné non si vende", ma ad oggi la decisione sembra essere ormai presa. E i tifosi continuano ad indossare i social: "Le squadre forti passano per i giocatori forti. Cedere in questo momento un giocatore del genere, soprattutto all'Inter è profondamente inaccettabile. Giù le mani da Koné". Partito anche l'hashtag KonéIN per protestare contro la cessione del francese.

Alla Roma già manca un centrocampista, anche se Kone restasse.



Kone, El Aynaoui, Cristante, Pisilli.



Questi sono. Già così se uno se rompe e un altro è diffidato non abbiamo cc.

Cosa cazzo gli dice il cervello?dopo che loro ce n'hanno chiesti 45 per FRATTESI. Poi dici bestemmi — Gemitaiz (@TheTrueGemitaiz) August 15, 2025