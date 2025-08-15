"Giù le mani di Koné", scrivono i romanisti. Ma la trattativa con i nerazzurri è ben avviata
Koné a FR: "PSG? Non mi hanno cercato. A Roma mi trovo bene e sono felice"
Ci sono cessioni che fanno più male di altre e l'eventuale addio di Manu Koné ha scatenato la rabbia dei tifosi giallorossi sui social. La trattativa con l'Inter è ben avviata e può concludersi nelle prossime ore sulla base di 45 milioni di euro. "Farà più male di Pjanic alla Juventus, Friedkin senza ambizioni", scrive un tifoso. Su X anche il noto rapper Gemitaiz si è scagliato contro la decisione di vendere Koné: "Alla Roma già manca un centrocampista, anche se Kone restasse. Cosa gli dice il cervello dopo che l'Inter ci ha chiesto 45 milioni per Frattesi". È partita anche la campagna 'Koné non si vende", ma ad oggi la decisione sembra essere ormai presa. E i tifosi continuano ad indossare i social: "Le squadre forti passano per i giocatori forti. Cedere in questo momento un giocatore del genere, soprattutto all'Inter è profondamente inaccettabile. Giù le mani da Koné". Partito anche l'hashtag KonéIN per protestare contro la cessione del francese.
Alla Roma già manca un centrocampista, anche se Kone restasse.— Gemitaiz (@TheTrueGemitaiz) August 15, 2025
Kone, El Aynaoui, Cristante, Pisilli.
Questi sono. Già così se uno se rompe e un altro è diffidato non abbiamo cc.
Cosa cazzo gli dice il cervello?dopo che loro ce n'hanno chiesti 45 per FRATTESI. Poi dici bestemmi
Le squadre forti passano per i giocatori forti.— Vivere Romanista 🐺 (@VivereRomanista) August 14, 2025
Cedere in questo momento un giocatore del genere, soprattutto all'Inter è profondamente inaccettabile.
Giù le mani da Kone 🔥@friedkingroup pic.twitter.com/v9RgJMoto0
MANU KONÈ NON SI VENDE— Andrea (@andremarte_) August 15, 2025
NON
SI
VENDE
GRAZIE @OfficialASRoma #KoneIn pic.twitter.com/kwLlLtzkyQ
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