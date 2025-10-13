Koné a FR: "PSG? Non mi hanno cercato. A Roma mi trovo bene e sono felice"

Manu Koné negli ultimi mesi è diventato un punto fermo della Roma e della nazionale francese. Questa sera scenderà in campo contro l'Islanda per blindare la qualificazione al Mondiale, poi tornerà nella Capitale per prepararsi al match contro l'Inter. I nerazzurri in estate avevano provato a prenderlo mentre ora - secondo i media francesi - è finito nel mirino del Paris Saint Germain ma la Roma alza un muro. La richiesta è di circa 70 milioni di euro. Una cifra che aiuterebbe i giallorossi a risolvere il nodo plusvalenze entro il 30 giugno 2026, ma al momento il centrocampista pensa solo a fare bene alla corte di Gasperini.