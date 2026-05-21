Che Manu Koné sia l'obiettivo numero 1 dell'Inter per la sessione estiva di calciomercato non è una novità, come non sarebbe affatto una sorpresa se queste dovessero essere le ultime settimane di Davide Frattesi in neroazzurro. E non è una novità che la Roma, entro il 30 giugno, debba salutare almeno un big per raccogliere le pesanti plusvalenze necessarie in modo da rientrare nel settlement agreement firmato con la UEFA sul FFP. Come riporta La Gazzetta dello Sport, l'Inter lo sa e proverà a sfruttare a suo favore la questione cercando di portare Koné a Milano inserendo il cartellino di Frattesi nell'operazione per contenere i costi. Oggi la valutazione dei Friedkin per il centrocampista francese sfiora i 50 milioni mentre Frattesi da Inter e Roma verrebbe valutato una cifra tra i 20 e i 25 milioni. Novità sono attese nelle prossime settimane, ma i due club stanno studiando l'operazione.