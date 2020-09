Kolarov, terminata la prima parte di visite mediche. Domani la firma

Ai titoli di coda l’avventura di Aleksandar Kolarov con la Roma. Dopo essere atterrato in tarda mattinata a Milano, l’ormai ex terzino sinistro della Roma si è sottoposto alla prima parte di visite mediche con l’Inter presso la sede milanese del CONI. Domani il serbo concluderà l’iter clinico prima di mettere la firma sul nuovo contratto e diventare ufficialmente un giocatore nerazzurro. Decisiva è stata la volontà di Antonio Conte di accelerare i passaggi per il suo trasferimento, con l’obiettivo di integrare Kolarov agli allenamenti di squadra che ricominceranno domani, dopo i tamponi di oggi. Alla Roma andrà un indennizzo di 1,5 milioni di euro, mentre invece per il giocatore è previsto un contratto di un anno con opzione per il secondo legata al numero di presenze.