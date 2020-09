Kolarov-Inter, domani le visite mediche e l’ufficialità

Domani sarà il giorno del passaggio di Aleksandar Kolarov all’Inter. Il serbo, impegnato questa sera con la sua nazionale contro la Turchia, non tornerà a Roma (ha già salutato tutti a Trigoria) ma si dirigerà direttamente a Milano per le visite mediche. Il giocatore, apprende Forzaroma.info, è stato fortemente voluto da Antonio Conte, che gli ha chiesto di accelerare i passaggi del trasferimento per prendere parte al primo allenamento dei nerazzurri in programma martedì. Se non ci saranno intoppi, già domani in serata arriverà l’ufficialità e Kolarov sarà un nuovo giocatore dell’Inter. Alla Roma, che non aveva programmato l’addio del 35enne, un indennizzo da 1,5 milioni di euro.