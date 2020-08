Kolarov cambia agente e firma con Lucci: contatti col Siviglia, c’è anche l’Everton

Nuovo capitolo per Aleksandar Kolarov. Il serbo, da tre anni con la maglia della Roma dopo l’esperienza al Manchester City, come riporta ‘tuttomercatoweb.com’ ha deciso di affidarsi alla World Soccer Agency di Alessandro Lucci. Il difensore giallorosso ha un contratto fino al 2021, ma con questo cambio di agente potrebbero spalancarsi le porte di un addio a Trigoria. Le richiesta sono molte, sia in Italia che all’estero. In particolare, su Kolarov c’è il forte interesse dell’Everton di Carlo Ancelotti e soprattutto del Siviglia di Monchi, che lo aveva portato alla Roma e con il quale ci sarebbe stato già un contatto.