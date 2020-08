Kolarov a un passo dall’Inter: alla Roma 2 milioni di euro

Kolarov viaggia ormai spedito verso Milano. Il terzino serbo è infatti a un passo dall’Inter: nelle ultime ore i contatti sono andati avanti e anche la Roma e i nerazzurri sono quasi arrivati a chiudere l’operazione. Come riporta Sky Sport, ai giallorossi andranno circa 2 milioni di euro, garantendo una mini-plusvalenza. Kolarov ha cambiato agente, passando alla scuderia di Lucci, segnale di un’imminente cambio di casacca.

Andrà da Antonio Conte in nerazzurro, ma difficilmente sarà seguito dall’amico Dzeko. Per il bosniaco è calda la pista che porta alla Juventus, sempre che non decida di restare ancora un anno in giallorosso. Alla Roma il compito di sostituire adesso il terzino serbo che negli ultimi tre anni è stato uno degli insostituibili di tutti gli allenatori passati da Trigoria.