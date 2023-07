Koke: “Non so se Morata resterà, ma finché è qui deve rispettare l’Atletico”

La Roma ha bisogno, con urgenza, di un vero centravanti da regalare a José Mourinho. Lo Special One ha fatto chiaramente il nome dell'attaccante dell'Atletico Madrid, Alvaro Morata, e sia con con il club spagnolo che con il giocatore ex Juventus, c'è una trattativa che sta andando per le lunghe a causa degli elevati costi dell'operazione. A parlare in conferenza stampa sulla situazione è stato Koke, capitano dei colchoneros, che ha detto la sua sulle possibili uscite di Morata e anche di Joāo Félix: "Sono giocatori importanti in tutto il mondo. Sono giocatori professionisti e daranno tutto mentre sono qui. Non sappiamo se continueranno, ma fino al giorno in cui saranno qui la prima cosa è avere rispetto per la società e per i compagni e dare tutto per la squadra".