L’ex allenatore di Kokcu: “Ha un accordo in Serie A”. Il turco: “Non so niente”

Il centrocampista del Feyenoord è stato accostato parecchio alla Roma, ma anche a Sassuolo, Milan e Lazio: il suo ex tecnico, Petrovic, ha annunciato che il classe 2000 ha già raggiunto un accordo con un club italiano"

Roma-Feyenoord sarà anche un potenziale incrocio di mercato. Nella rosa degli olandesi c'è infatti un calciatore accostato da tempo ai giallorossi, il turco Orkun Kokcu , quest'anno 7 gol e 9 assist in campionato. Il centrocampista calsse 2000 è uno dei leader e trascinatori della squadra di Slot e Pinto lo osserva da diversi mesi. Dopo la partita di giovedì sera contro il Marsiglia, il suo ex allenatore Zeljko Petrovic ha lanciato la clamorosa indiscrezione di mercato: "Ha l'accordo con un club italiano per un trasferimento al termine di questa stagione", le parole a 'Radio Rijnmond'. Facile pensare subito alla Roma, anche perché l'indizio dato da Petrovic - che afferma di essere stato contattato da questo club di Serie A - è che si tratta di una squadra che non lotta per il titolo .

E giovedì sera la stampa olandese ha cercato di verificare immediatamente con il calciatore, che ha risposto all'Algemeen Dagblad: "Non ne so nulla. Di queste cose se ne occupa mio padre, presumo che quando ci sarà qualcosa allora me lo dirà", le parole di Orkun Kokcu. Che però adesso è concentrato solo su Feyenoord e a batterla, la Roma: "Ora voglio solo dare tutto per questa maglia e vincere la finale". Il turco nato in Olanda nei mesi scorsi è stato accostato anche a Lazio e Milan, ma soprattutto al Sassuolo. Potrebbe essere quindi neroverde l'accordo di cui parla Petrovic, anche se in Olanda hanno subito associato l'indiscrezione ai giallorossi.