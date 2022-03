Kluivert resterà al Nizza: altri 14 milioni in arrivo per la Roma

Dopo le cessioni di Pau Lopez e Under per un totale di 20 milioni, anche l'ex Ajax saluterà la capitale a giugno

Arriveranno altri soldi per la Roma, dopo Pau Lopez e Under, che hanno raggiunto le condizioni necessarie perché il Marsiglia li riscattasse per un totale di 20,4 milioni. Altri 14 dovrebbero arrivare dal riscatto di Justin Kluivert da parte del Nizza, per l’olandese stanno maturando le condizioni che farebbero scattare il trasferimento definitivo. L'ex Ajax ha disputato già 20 partite, mettendo a segno 5 gol. Il club francese è secondo in classifica, grazie alla vittoria sul PSG nell'ultimo turno. Con la qualificazione in Champions e il 50% delle presenze scatterà il riscatto automatico e l’allenatore Galtier è molto contento di Kluivert.