Kluivert e Villar, da Golden Boys a esuberi: la Roma ha fretta di cederli

Da giovani di belle speranze a esuberi da vendere assolutamente. Le avventure di Kluivert e Villar alla Roma sono arrivate al capolinea e Pinto, che in questi giorni è molto attivo, sta cercando di piazzare i due ex 'Golden Boys'. L'esterno olandese arrivato nella capitale nel 2018 e presentato come il grande colpo del mercato da Monchi non è risucito mai ad incidere. Anche se nella prima stagione con Fonseca aveva iniziato bene per poi perdersi nel post lockdown. Negli ultimi due anni ha girato l'Europa in prestito e adesso i giallorossi puntano a monetizzare con la sua cessione. La richiesta è di circa 15 milioni e molti club francesi sono interessati all'ex Ajax, in particolar modo il Monaco. Al momento non sono ancora arrivate offerte ufficiali e Kluivert rischia di rimaere fuori rosa come Diawara.