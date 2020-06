Kluivert all’Arsenal nell’operazione Mkhitaryan: la Roma chiede 40 milioni

Justin Kluivert può andare all’Arsenal nel prossimo calciomercato con Mkhitaryan che resterà alla Roma. È una delle ipotesi per la prossima sessione di trasferimenti: l’olandese è in uscita e consentirebbe ai giallorossi una sostanziosa plusvalenza visto che sul bilancio pesa circa 13 milioni. Per l’ok – riporta “La Repubblica” – la Roma chiede di valutare il giocatore 40 milioni di euro, ai quali eventualmente scontare il valore del trequartista armeno che Fonseca vorrebbe tenere. A disegnare la strategia ci sta pensando anche Mino Raiola, l’agente del figlio di Patrick, che vorrebbe portare Justin in Inghilterra. In stagione per Kluivert 27 presenze, 7 gol (4 in campionato e 3 in Europa League) e 2 assist. Fonseca l’ha utilizzato tantissimo rispetto a quanto fatto da Di Francesco e Ranieri la scorsa stagione, ma il club di Trigoria potrebbe sacrificarlo sull’altare delle plusvalenze.