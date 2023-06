Kluivert, a un passo la cessione al Bournemouth: la Roma incassa 11 milioni

È fatta per la cessione di Kluivert al Bournemouth, la fumata bianca è attesa tra oggi e domani. Pinto piazza un altro esubero e la Roma incasserà 11 milioni di euro più 1 di bonus. L'olandese lascia la capitale dopo il suo arrivo nel 2018. Negli ultimi anni aveva giocato in giro per l'Europa con Lipsia, Nizza e Valencia. Adesso è ad un passo la vendita a titolo definitivo. L'ex Ajax sul bilancio pesa circa 3 milioni (2,8) e ai giallorossi questa operazione frutterà 8 milioni di plusvalenza. Si avvicina a grandi passi il traguardo dei 30 milioni utile per i paletti imposti dalla Uefa.