Karsdorp, pronte le offerte dalla Premier e dalla Bundes. Ci pensano anche Napoli e Atalanta

Rick Karsdorp sarà a Roma soltanto di passaggio, anche perché il suo destino nella prossima sessione di calciomercato sembra essere segnato. Secondo vi.nl sull’esterno olandese ci sarebbero lo Schalke 04, Augsburg e il Southampton, oltre al solito interesse del Besiktas e all’intromissione dell’Olympiakos. Anche dalla Serie A sarebbero però pronti a investire su di lui. Sia il Napoli sia l’Atalanta hanno chiesto informazioni, dal momento che entrambe le società dovranno rinnovare la batteria degli esterni. L’allenatore del Feyenoord Advocaat avrebbe voluto tenerlo in Olanda, ma l’impatto della situazione Coronavirus sulle casse societarie non ha permesso il riscatto del calciatore. Attualmente Karsdorp è nella Capitale per stare vicino alla famiglia e per sostenere il figlio Kylian, ricoverano al Bambin Gesù. La Roma gli ha concesso le strutture di Trigoria per allenarsi, in attesa di poterlo piazzare sul mercato e rimpolpare così le casse societarie.