Karsdorp, ora c’è feeling con Mourinho. Senza offerte da 12 milioni può restare

Il terzino olandese a gennaio era fuori rosa e sul punto di partire. Poi il chiarimento. Per ora non ci sono offerte per lui, e di terzini ne servono

A novembre, prima della sosta mondiale, nessuno avrebbe scommesso un euro sul fatto di rivedere Rick Karsdorp alla ripresa del campionato. Contingenze di mercato e difficoltà a trovare un acquirente serio hanno ribaltato il tavolo dei bookmaker. Ancora più difficile sarebbe stato immaginare l'olandese di nuovo in gruppo. E invece Josè Mourinho ha dimostrato ancora una volta che anche il perdono può essere Special. Che una seconda possibilità non si nega mai. Dopo le scuse (inedite) del portoghese per le parole dure indirizzate a Karsdorp dopo Sassuolo-Roma è riscoppiato il feeling tra i due. Il terzino si è fermato nel momento più importante della stagione a causa di un problema al menisco, ma ha voluto partecipare lo stesso alla finale di Budapest spiccando anche per il gesto della medaglia mal digerita e consegnata da Ceferin. E il futuro? Le richieste della Roma non sono cambiate: 12 milioni. Anche perchè il contratto dell'olandese scade nel 2025. Di richieste non ne arrivano, ma Mourinho non è affatto contrariato. Karsdorp, infatti, può restare a infoltire una rosa di terzini che si è rivelata particolarmente povera nell'ultima stagione.