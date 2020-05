Karsdorp: “La Roma non si è fatta sentire, forse è un segnale che non mi vogliono più”

Karsdorp continua a mandare segnali alla Roma. Il terzino olandese è stato intervistato dall’emittente NOS e ha parlato di un suo possibile ritorno nella capitale: “Il mio futuro non sarà sicuramente qui al Feyenoord. Se alla Roma mi volessero ancora, io ci starei: voglio giocarmi le mie possibilità, lì sono stato spesso infortunato. Ma le partite in cui sono sceso in campo non ho fatto male”. Ma la Roma non sembra intenzionata a riabbracciarlo alla fine del prestito e confermarlo la prossima stagione, visto che ha ancora due anni di contratto in giallorosso: “Dal momento del mio addio non si sono fatti sentire, né con me né col Feyenoord: questo può essere un segnale che non mi vogliono più”.

Poi sulla sua annata in Olanda: “Ho fatto molti sforzi per tornare qui. Volevo di nuovo divertirmi e questa scelta ha sicuramente funzionato. Ma farlo per un altro anno adesso sarebbe molto diverso. I primi mesi non sono stati piacevoli. A dicembre mi sono operato per un problema all’inguine che avevo da anni. Da quel momento non mi sono più fatto male”.

C’è spazio anche per un po’ di autocritica: “Avrei dovuto sforzarmi di più per tornare più forte dopo gli allenamenti, perché c’è sempre modo di migliorarsi. Ora lo farei diversamente. Sono diventato padre, mi sto calmando un po’”.