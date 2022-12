Karsdorp-Juve verso l’accordo. Scambio con De Sciglio: chiesto un conguaglio alla Roma

Rick Karsdorp e la Juventus, una pista che ancora resta calda. Come riporta 'calciomercato.com', l'olandese vuole andare via a gennaio e in questi giorni il suo entourage è in contatto con i bianconeri. In questi colloqui recenti si sarebbero anche poste le basi economiche per il contratto, anche se prima la Juve dovrà trovare ovviamente l'accordo con la Roma. Qui è il cuore del problema, visto che Pinto rimane fermo su una cessione unicamente a titolo definitivo, senza prestiti. Al momento non si tratta ancora di una vera e propria trattativa, ma Mourinho vedrebbe di buon occhio in ogni caso l'inserimento di Mattia De Sciglio come contropartita per dare l'ok definitivo alla cessione di Karsdorp. E in questo frangente subentra un altro problema, ovvero che l'esterno italiano non è formalmente sul mercato e la Juve lo valuta più di quanto invece la Roma valuta il suo giocatore. Tradotto: in questo scambio, i bianconeri chiedono un conguaglio economico. Nuovi contatti sono previsti nei prossimi giorni.