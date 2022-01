Kamara, parla il presidente del Marsiglia: “Non è una situazione piacevole”

Il presidente del Marsiglia ha parlato ai margini di una conferenza stampa della situazione Kamara. Il ragazzo è libero di accordarsi con altre società: Roma e Manchester United rimangono alla finestra

Boubacar Kamara è ormai da diverse settimane il nome più chiacchierato per quanto riguarda il mercato in entrata della Roma. Il presidente del Marsiglia, Pablo Longoria, ha parlato della situazione contrattuale del ragazzo durante la conferenza stampa di presentazione di un nuovo acquisto del club: "Abbiamo parlato molto con Kamara, tra noi c'è rispetto reciproco. La logica alla fine prevarrà: ascolteremo ciò che è meglio per il giocatore e per il club. Per noi questa non è una situazione piacevole". Il classe '99 del Marsiglia ha il contratto in scadenza a giugno e questo ha fatto sì che molte squadre si siano interessate al ragazzo. Oltre alla Roma sulle sue tracce ci sono club di Premier League come il Manchester United ma i buoni rapporti tra la dirigenza giallorossa e quella transalpina fanno ben sperare per la buona riuscita dell'affare. L'acquisto del centrocampista francese è legato al mercato in uscita giallorosso in quel reparto, con Diawara nome più caldo in ottica partenze.