Kalinic vuole solo la Roma: il croato rifiuta le altre proposte

Mentre la Roma ragiona ancora sul prossimo futuro di Edin Dzeko, che dopo l’infortunio di Zaniolo e lo stand-by sull’operazione Milik col Napoli, c’è chi nella capitale vuole subito ritornare, concluso il prestito. Si tratta di Nikola Kalinic che, secondo quanto riportato da “La Gazzetta dello Sport”, sta rifiutando qualsiasi altra destinazione e proposta per tornare a svolgere il ruolo di vice-Dzeko. Il centravanti croato era tornato alla base (Atletico Madrid) dopo che il prestito in giallorosso era terminato con la sconfitta in Europa League contro il Siviglia.