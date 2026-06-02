La Juventus di Spalletti è a caccia di nuovi innesti in attacco dopo aver fallito l'obiettivo Champions e aver chiuso al sesto posto in classifica. Il primo nome sulla lista dei bianconeri è quello di Brahim Diaz, ma non è l'unico. Come riporta Gazzetta.it, Justin Kluivert è un profilo apprezzato e seguito dal club. Per l'olandese sarebbe un ritorno in Serie A dopo un'esperienza difficile con la Roma. Dopo essere arrivato nel 2018 per 17 milioni di euro, nelle successive due stagioni ha raccolto solo 9 gol e 10 assist, senza mai riuscire a diventare protagonista in giallorosso. Da lì una serie di prestiti fino al trasferimento al Bournemouth, dove inizia la sua rinascita. Sotto Iraola diventa determinante in Premier tanto da conquistare la chiamata dell'Olanda per i Mondiali. Il figlio d'arte, adesso, potrebbe essere allettato dalla possibilità di tornare in Italia e dimostrare il suo valore dopo il flop avuto alla Roma.