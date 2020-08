Rivoluzione Agnelli: rischia anche Paratici, ma la Juve smentisce. La Roma osserva

La Juventus riflette su una possibile rivoluzione. Dopo l’esonero ufficiale di Maurizio Sarri, il presidente Andrea Agnelli potrebbe continuare a cambiare in società, stavolta nei quadri dirigenziali. Come riporta ‘Sky Sport’, in queste ore sta iniziando a vacillare anche la posizione di Fabio Paratici. L’attuale Chief Football Officer della Juventus piace molto alla Roma come possibile nuovo direttore sportivo. Nel frattempo in casa bianconera sarebbero in ascesa le quotazioni di Federico Cherubini, che ad ora è il braccio destro dello stesso Paratici (su cui c’è anche il Manchester United), nello specifico ‘Head of football teams and technical area’. La possibile rivoluzione in casa Juventus, quindi, potrebbe anche aprire scenari fino a pochi giorni fa inaspettati anche per i giallorossi. Tuttavia, il club bianconero ha definito “totalmente infondate” le voci di un possibile addio di Paratici.