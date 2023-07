Juventus, Bonucci in uscita: il procuratore lo offre a Roma e Lazio

Leonardo Bonucci risulta essere in uscita dalla Juventus. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, il difensore potrebbe ristare in Italia. Infatti, il suo procuratore Alessandro Lucci lo ha proposto a Roma e Lazio. Bonucci avrebbe acconsentito ad un passaggio in uno dei due club della Capitale. Per i biancocelesti, nonostante la Champions, l'ingaggio del giocatore è troppo alto, mentre attualmente i giallorossi non si sarebbero ancora pronunciati a riguardo. La Roma infatti ha già 5 difensori, in attesa della partenza di Ibanez. Per il club la priorità è l'acquisto di un centrocampista e una punta per sostituire l'infortunato Abraham.