Juve, Zaniolo costa troppo: idea Verde come esterno offensivo

La Juventus è sempre a caccia di un esterno d’attacco . L’obiettivo è regalare una soluzione in più a Massimiliano Allegri.

Oltre ai nomi di Zaniolo e Berardi , che hanno costi particolarmente elevati, nelle ultime ore, come riporta Tuttomercatoweb, è spuntata anche un’altra idea che porta a Daniele Verde dello Spezia. Il club bianconero continua insomma il suo giro d’orizzonte e presto ci sarà un’accelerata anche su questo fronte per completare il reparto offensivo.

C'è anche Dries Mertens nella lista degli attaccanti valutati dalla Juventus per completare il reparto. Come riferisce l'edizione torinese de la Repubblica, il belga non è al momento il primo nome, ma viene comunque monitorato con attenzione dalla dirigenza della Vecchia Signora. Attualmente svincolato, l'ex Napoli chiede uno stipendio da circa 4 milioni di euro a stagione