Il talento 21enne argentino piace anche alla Roma in caso di partenza di Dybala
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La Juventus deve fare cassa. Per chiudere Calafiori e arrivare a Koopmeiners, i due nomi scelti da Motta per fare una squadra da scudetto. Come riporta Sky Sport tra i sacrificati c'è Matias Soulé reduce da una ottima annata col Frosinone nonostante la retrocessione. Il talento argentino piace anche alla Roma in caso di partenza di Dybala, ma la Juve valuta il prezzo del cartellino del 21enne non inferiore ai 25 milioni. Su Soulé è alta anche l'attenzione di diversi club europei.
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