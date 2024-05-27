Il talento 21enne argentino piace anche alla Roma in caso di partenza di Dybala

Redazione
Immagine WhatsApp 2024-04-10 ore 21.09.13_135f14f0

VIDEO - Dybala: "Il futuro non dipende da me. Dovrò parlare con la società"

La Juventus deve fare cassa. Per chiudere Calafiori e arrivare a Koopmeiners, i due nomi scelti da Motta per fare una squadra da scudetto. Come riporta Sky Sport tra i sacrificati c'è Matias Soulé reduce da una ottima annata col Frosinone nonostante la retrocessione. Il talento argentino piace anche alla Roma in caso di partenza di Dybala, ma la Juve valuta il prezzo del cartellino del 21enne non inferiore ai 25 milioni. Su Soulé è alta anche l'attenzione di diversi club europei.

Frosinone Calcio v Udinese Calcio - Serie A TIM

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta Continua la lettura
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti