Juve in pressing su Zaniolo: la nuova Roma allontana la sua cessione

La Roma alza il muro per Nicolò Zaniolo. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport nella prossima Juventus che ha in mente Andrea Pirlo potrebbe esserci spazio per il talento giallorosso, uno dei giovani italiani preferiti dal neo tecnico bianconero insieme a Sandro Tonali. Le intenzioni e i desideri di Pirlo non coinciderebbero però con la nuova proprietà targata Friedkin, che non vorrebbe sacrificare il gioiello più luminoso della sua rosa.

L’interessamento per Zaniolo da parte della Vecchia Signora dura da tempo e rientra nella politica di ringiovanimento della rosa voluta dal presidente Agnelli, come dimostrano il ritorno di fiamma per Tonali e gli acquisti di Arthur e di Kulusevski, il miglior giovane della Serie A secondo la Lega.