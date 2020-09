Juve e Dzeko d’accordo sul contratto: la Roma chiede uno sforzo in più ai bianconeri

Roma, Juventus e Napoli tornano a intrecciare i loro futuri. Il valzer degli attaccanti può tornare a suonare. Come riporta calciomercato.com, i bianconeri hanno ripreso il pressing su Dzeko, spaventati dalla possibilità che Suarez non riesca a ottenere il passaporto italiano. Il bosniaco e il club degli Agnelli sono d’accordo, ma la Roma chiede di alzare l’offerta per il cartellino fino a 12 milioni. I soldi incassati verrebbero reinvestiti per Milik (su cui c’è anche la Fiorentina), insieme a quelli di Under, che interessa all’Herta Berlino. La trattativa con De Laurentiis non è ancora stata risolta, ma i passi avanti ci sono stati.