Julio Sergio: “Marcos Leonardo può andare alla Roma a gennaio, ho parlato con Pinto”

L'ex portiere: "Lui andrà via dal Santos ed io spero che possa vestire la maglia giallorossa"

Redazione

"Marcos Leonardo sa fare gol, è molto capace davanti alla porta. Per arrivare in Italia magari deve imparare tante cose a livello tattico, ma è un ragazzo intelligente. - ha detto Julio Sergio, ex portiere della Roma, intervistato da TVPlay.it - È 175 cm, non è altissimo, ma ha qualità tecnica e può essere grande alternativa per la Roma. È un affare che si può fare a gennaio. Io conosco benissimo il direttore del Santos e ho parlato anche con Tiago Pinto. Magari la Roma riesce a prenderlo o a gennaio o a luglio. Il Santos ha venduto due attaccanti: una punta e un esterno. Se cedevano anche Marcos Leonardo succedeva un casino. Hanno trovato l’accordo per essere ceduto o a gennaio o luglio 2024. Il ragazzo sta giocando bene, ha capito la situazione. Speriamo che andrà alla Roma, ma sicuramente andrà via".

"Rui Patricio ha fatto il suo. Quando la Roma ha vinto la Conference ha fatto bene. Non credo che sia stato mai come Alisson, ha già una certa età e credo che ora sia giusto fare un discorso sui portieri per la formazione giallorossa - ha continuato -. Se Svilar guadagna fiducia dall’allenatore e piazza, magari è il caso di renderlo titolare". "Spalletti mi piaceva dentro lo spogliatoio, aveva personalità. Capisce molto di calcio. Ho imparato molto tatticamente da lui. Ha fatto grandi cose, fino ad arrivare al Napoli. Ora c’è la Nazionale in un momento difficoltà, dovrà lavorare tanto per uscire da questa situazione", ha daggiunto Julio Sergio. "Io ho portato alcune persone della Roma qua in Brasile. È una società molto attenta al mercato sudamericano e brasiliano".

