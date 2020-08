Juan Jesus ad un passo dal Cagliari: triennale per il brasiliano e tre milioni alla Roma

Juan Jesus è ad un passo dal Cagliari. Di pochi giorni fa la notizia della volontà di Di Francesco di portare il centrale brasiliano in Sardegna, dopo le stagioni passate insieme in giallorosso. Secondo quanto riporta Nicolò Schira, l’operazione è vicinissima alla chiusura: si tratta di una cessione a titolo definitivo per 3 milioni di euro, con Juan Jesus che godrebbe invece di un contratto triennale. Il centrale è uscito a inizio stagione dal progetto tecnico di Paulo Fonseca e, nonostante le sue parole d’amore verso Roma e i suoi tifosi, è pronto per una nuova esperienza lontano dalla capitale. L’operazione che si chiuderà con la cessione di Juan Jesus sarà un primo passo verso lo sfoltimento dell’alto monte ingaggi della squadra.