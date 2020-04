Joe Cole avvisa il Chelsea: “Non lasciar partire Pedro, la sua esperienza ti serve”

Quello di Pedro è uno dei nomi per rinforzare l’attacco della Roma nella prossima sessione di mercato. L’esterno spagnolo ha il contratto in scadenza con il Chelsea e si libererà a parametro zero. Ma secondo l’ex storico centrocampista dei Blues Joe Cole il club di Lampard dovrebbe tenerlo: “Giustamente abbiamo parlato benissimo dei giovani perché sono entrati in scena e sono stati fantastici – le parole all’Evening Standard – ma Pedro, Giroud e Willian sono tre giocatori di alto livello che sono stati grandiosi per il Chelsea. In particolare Willian, che è una leggenda del club ed è amato da compagni e tifosi. Spero che i dirigenti possano aggrapparsi a loro per far partire in maniera entusiasmante la squadra che stanno costruendo. Possono usare questa dose di esperienza nello stesso modo in cui il Manchester United ha fatto con Ryan Giggs, Paul Scholes e Gary e Phil Neville. Se poi loro riescono ad accettare il nuovo ruolo senza i minuti di prima, allora potrebbero guidare il Chelsea in una nuova era della storia del club. Sono tutti giocatori di livello mondiale e sarebbe difficile per qualsiasi società sostituirli”.