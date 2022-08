Intreccio Roma-Galatasaray: turchi interessati a Kluivert e Belotti

Dopo l'acquisto di Torreira e Mertens, il Galatasaray continua ad essere una delle squadre più attive sul mercato. Come riportato dal portale turco TRT SPor, la squadra allenata da Okan Buruk ha messo nel mirino Kluivert e Andrea Belotti. L'attaccante granata è da molto tempo nella lista del club turco che però già in passato aveva incassato un secco no da parte del giocatore. Negli ultimi giorni però il Galatasaray sembra intenzionato ad alzare ancora di più l'offerta per l'ex capitano del Torino che però al momento aspetta ancora la chiamata giallorossa, ma non potrà attenderla all'infinito. L'offerta per l'esterno olandese invece sarebbe di un prestito con diritto di riscatto ma la Roma preferirebbe cederlo a titolo definitivo o in prestito con obbligo di riscatto come fatto sapere anche al Fulham (altra squadra interessata al giocatore) nei giorni scorsi durante la fuga londinese di Tiago Pinto.