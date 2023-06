Inter, venerdì ci sarà l’incontro per Frattesi: Brozovic blocca la trattativa

L'Inter è indaffarata in queste ore per cercare di trovare delle soluzioni idonee al suo centrocampo. In attesa di scoprire quale sarà il destino di Brozovic. che ancora non ha accettato l'offerta dall'Arabia Saudita dell'Al-Nassr perchè su di lui c'è anche il Barcellona, l'obiettivo resta Davide Frattesi. Secondo SkySport, il club nerazzurro, nella giornata di venerdì, in quel di Rimini avrà modo di incontrare il Sassuolo per discutere della situazione e cercare di anticipare la concorrenza. La squadra di Inzaghi è quella che si è mossa per prima sul centrocampista neroverde, ma la chiusura dell'operazione è ancora abbastanza lontana a causa, anche, del dubbio legato a Brozovic. Senza i soldi provenienti dalla sua cessione, il colpo Frattesi non sarebbe più così semplice. Per questo motivo, Marotta e Carnevali, si siederanno nuovamente a tavolino per analizzare la situazione e capire i margini di manovra nella trattativa.