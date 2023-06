Inter, si complica la cessione di Brozovic. Slitta l’affondo su Frattesi

Si sa, il calciomercato può essere veramente imprevedibile. E anche in questo caso non si è affatto smentito. Infatti, proprio quando l'Al-Nassr era riuscito finalmente a trovare l'accordo con un titubante Marcelo Brozovic, il trasferimento del croato si è improvvisamente bloccato dopo che gli stessi arabi hanno chiesto all'Inter di modificare all'ultimo le condizioni dell'operazione. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l'Al Nassr avrebbe abbassato l'offerta iniziale di 23 milioni fino a 13 + 2 di bonus, cifra che non soddisfa minimamente le richieste dei nerazzurri. Con il congelamento della cessione di Brozovic e le mancate visite mediche, potrebbe slittare l'incontro tra Marotta e Carnevali previsto per domani nel quale il dirigente nerazzurro avrebbe avanzato la proposta del club meneghino per portare Frattesi a Milano. La Roma, fortemente interessata al centrocampista del Sassuolo, resta in allerta ed è pronta ad approfittarne. L'offerta dei giallorossi agli emiliani è già sul tavolo: 30 milioni (compreso il 30% che sarebbe spettato alla Roma in caso di rivendita).