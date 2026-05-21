La tratta Milano-Roma rischia di essere particolarmente trafficata nella prossima estate di calciomercato. In entrambe le direzioni: il protagonista è ovviamente Manu Koné. Il centrocampista francese è il principale nome fatto da Cristian Chivu nel summit con la dirigenza dell’altro giorno. Marotta, Ausilio e Baccin torneranno alla carica. Rispetto allo scorso agosto, la resistenza della Roma potrebbe essere meno ferrea: ai capitolini serve una cessione per questioni di fair play finanziario. C'è da lavorare sulle cifre - i giallorossi chiedono dai 40 milioni di euro in su -, ma è interesse dî tutti chiudere presto, entro il 30 giugno. Sui radar nerazzurri c'è da tempo anche Zeki Celik. La trattativa per il rinnovo, tra alti e bassi, non è mai decollata davvero: Celik beneficia ancora dei vantaggi fiscali del decreto crescita, e da qui deriva la sua richiesta, vicina ai 4 milioni di euro netti a stagione. Per il club capitolino - scrive Ivan Cardia su 'Tuttosport' - la questione è legata anche agli equilibri interni e alle gerarchie dello spogliatoio. Discorso ben diverso all'inter, dove l'ingaggio dell'ex Lille sarebbe decisamente più semplice da assorbire nelle dinamiche interne. Sul giocatore c'è comunque anche la Juventus.

Il percorso inverso potrebbero compierlo due giocatori oggi nella squadra di Cristian Chivu. Gasperini stima da tempo Carlos Augusto, legato ai nerazzurri da un contratto fino al 2028: la trattativa per il rinnovo è in corso d'opera - nei prossimi giorni ci sarà un incontro tra la dirigenza e il suo agente -, e l'intenzione del club è di prolungare, ma il brasiliano vorrebbe garanzie su un minutaggio maggiore. Soprattutto, alla Roma - e al tecnico di Grugliasco - interessa capire cosa farà Davide Frattesi. Il suo addio all'Inter è pressoché scontato: tornerebbe volentieri a casa per vestire il giallorosso.