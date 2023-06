Inter, principio di accordo col Sassuolo per Frattesi. Ma serve l’ok di Zhang

Cena positiva tra i due club, in cui si sono trovati degli accordi di massima e l'ok del calciatore, con l'inserimento di Mulattieri. Ma bisogna aspettare il via libera del presidente o una cessione

Davide Frattesi si avvicina all'Inter. Ieri sera c'è stata una cena tra i rappresentanti della società nerazzurra e del Sassuolo: un incontro che, secondo 'Sky Sport', ha portato a dei passi in avanti. Addirittura il club di viale della Liberazione avrebbe raggiunto un principio di accordo con i neroverdi, con la volontà di chiudere e un ok di massima anche da parte del calciatore. Un'operazione che potrebbe andare in porto anche grazie all'inserimento di Samuele Mulattieri, giovane di proprietà dell'Inter reduce da un ottimo campionato di serie B. Ma per chiudere definitivamente la trattativa e portare Frattesi a San Siro serve l'ok di Zhang all'investimento, altrimenti bisognerà aspettare necessariamente prima una cessione. I nerazzurri hanno guadagnato una sorta di pole su Roma e Juventus, ma serve chiudere.