Inter, Marotta: “Seguiamo anche Frattesi. È un giovane molto interessante”

Beppe Marotta intervistato ai microfoni di Radio Anch'io Sport su Radio Uno, ha parlato dei suoi progetti futuri in ambito di mercato. Tra questi, c'è l'obiettivo di guardare anche tra i giovani italiani tra cui secondo l'ad nerazzurro ci sono moltissimi talenti puri. Gli occhi dell'Inter sono in particolare su Frattesi e Scalvini: "Sono due giovani molto, molto interessanti ma ce ne sono altri. Il calcio italiano è espressione di talenti veramente puri. Sono due elementi seguiti da tanti club, non nascondo che anche l'Inter ha messo loro gli occhi addosso". Il primo, centrocampista romano attualmente al Sassuolo, è da tempo corteggiato anche dalla Roma con la quale non si era arrivati ad un accordo lo scorso anno. Ma secondo Marotta il giovane, come tanti altri calciatori italiani, sono tenuti d'occhio anche all'estero. Frattesi a fine stagione dovrà decidere la strada da prendere, anche se il centrocampista ha da sempre manifestato il desiderio di riuscire a tornare nella sua città natale.