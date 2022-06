Inter, Marotta allontana Dybala dalla Roma: “Ci stiamo lavorando”

Giuseppe Marotta, è intervenuto a margine di un evento a Milano e ha parlato di Dybala. Ecco le sue parole riportate dall'Ansa: “Fatto il primo passo completo per portare Dybala all’Inter? Stiamo lavorando al fine di allestire una squadra competitiva come merita l’Inter”. Diminuiscono sempre di più le possibilità di vedere l'ex Juventus con la maglia giallorossa. Il giocatore argentino non giocherà con la Roma la prossima stagione e con molta probabilità accetterà l'offerta dei nerazzurri e andrà a Milano.