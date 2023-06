Mercato Roma, l’accordo tra Brozovic e l’Al-Nassr avvicina Frattesi all’Inter

Potrebbe arrivare presto una rivoluzione nell'attuale mercato estivo con Davide Frattesi protagonista della vicenda. L'Inter, infatti, è pronta a compiere passi da gigante nella trattativa per il centrocampista del Sassuolo, sbaragliando la concorrenza di Roma e Milan, su tutte. Come riportato dall'esperto di calciomercato Fabrizio Romano, il passaggio di Brozovic all'Al-Nassr si è sbloccato per una cifra che si attesterebbe sui 23 milioni di euro per il cartellino. Ovviamente, questi soldi, verrebbero immediatamente riutilizzati dall'Inter nell'ambito della trattativa con il Sassuolo per strappare via Frattesi alle avversarie di mercato. La società nerazzurra, accelerando i tempi, nella giornata di domani, nell'incontro già fissato a Rimini, formalizzerà l'offerta al direttore sportivo Carnevali di 25 milioni più il giovane Mulattieri. Sul banco resta sempre viva anche l'offerta della Roma che, però, in questo momento sembra essere qualche passo indietro. In una sorta di mosaico, tutti i pezzi stanno andando al loro posto e la squadra di Inzaghi ha la disponibilità di accontentare le richieste economiche dei neroverdi. Decisivi per l'approdo di Frattesi all'Inter, potrebbero essere i giorni seguenti a venerdì, data in cui Brozovic effettuerà le visite mediche in Arabia Saudita.