L’Inter aspetta Dzeko per le visite mediche, ma la Roma vuole prima un sostituto

C'è l'accordo sul conguaglio, che sarà circa di due milioni. Tiago Pinto al lavoro per trovare un nuovo numero 9

La Roma ed Edin Dzeko sono davvero a un passo dal dirsi addio. I giallorossi hanno trovato l'accordo definitivo con l'Inter per il conguaglio economico, che sarà circa di due milioni di euro (il valore dell'attaccante nel bilancio romanista). Tutto fatto anche tra i giocatore e il club di Zhang. Ora i nerazzurri aspettano il loro nuovo centravanti per le visite mediche, ma la Roma vuole avere in mano un sostituto prima di dare l'ok per farlo partire, scrive Chiara Zucchelli su gazzetta.it. Il sogno è sempre Mauro Icardi. In lizza anche Abraham e Belotti.