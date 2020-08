Inter, Ausilio può andare via: Roma alla finestra

Giorni decisivi in casa Inter e non solo per il futuro di Antonio Conte, ma anche per quello di Ausilio. Come riporta il portale gianlucadimarzio.com, martedì ci sarà l’incontro tra il tecnico e Zhang, ma a lasciare, dopo 15 anni di onorata carriera in nerazzurro, potrebbe essere anche il diesse che nel frattempo viene corteggiato dalla nuova Roma di Friedkin, sempre a caccia di un direttore sportivo dopo il licenziamento di Petrachi. Proprio con il manager salentino, Ausilio aveva avuto uno screzio nella passata sessione di mercato dopo il caso Spinazzola, prima inserito nello scambio con Politano e poi rimandato indietro annullando l’operazione.