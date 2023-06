Inter-Al Nassr, trattativa riaperta per Brozovic. E il croato fa le visite a Parigi

Non si è ancora chiusa la questione Marcelo Brozovic tra Inter e Al Nassr. Il club saudita ha abbassato l'offerta ai nerazzurri per il cartellino del croato dopo aver aumentato la proposta d'ingaggio al calciatore per convincerlo ad accettare. La trattativa sembrava essersi arenata appena prima delle visite, ma in queste ore è ripresa. Secondo quanto riportato da 'footmercato.net', Brozovic ha svolto le visite mediche per l'Al Nassr a Parigi e ora aspetta sviluppi. Proseguono infatti i colloqui tra i due club e il calciatore, con l'obiettivo che resta quello di trovare l'accordo definitivo che accontenti tutti. I nerazzurri spingono, poi avranno le risorse per dare l'assalto a Frattesi.