Incontro tra Pinto e Paratici: sul tavolo Rodon. Si è parlato anche di Zaniolo

Non solo Tiago Pinto. Oggi a Milano era presente anche Fabio Paratici, direttore tecnico del Tottenham che ha incontrato anche il general manager della Roma. Come riporta 'Sky Sport', infatti, c'è stato un vertice tra i giallorossi e gli Spurs nel tardo pomeriggio, intorno alle 19. Sul tavolo è finito il nome di Joe Rodon, difensore gallese del Tottenham che piace a Mourinho: lo Special One lo conosce per averlo allenato proprio a Londra. E Paratici si sarebbe dimostrato aperto anche a un eventuale prestito per il classe '97 arrivato nel 2020 dallo Swansea. Nel colloquio con Pinto, però, si è parlato anche di Nicolò Zaniolo, vecchio pallino dell'ex dirigente della Juventus. Nessuna trattativa ancora, né c'è stata un'offerta da parte del Tottenham, ma una chiacchierata sul tema e una richiesta di informazioni. Oggi lo stesso gm romanista ha incontrato due volte l'agente di Zaniolo, Claudio Vigorelli.