Incontro con il Napoli per Under: la Roma rifiuta le contropartite

Per Cengiz Under, la Roma continua a rimanere ferma sulla valutazione di 30-35 milioni. Questa la richiesta del club capitolino per lasciar andare l’esterno turco, obiettivo di mercato del Napoli per la prossima stagione. L’accordo tra gli azzurri e il giocatore classe 1997 sembra sia stato già raggiunto, adesso manca quello con i giallorossi. Nella trattativa, come riporta “Calciomercato.it”, i partenopei vorrebbero inserire il portiere colombiano David Ospina oppure l’esterno algerino Adam Ounas, rientrato in azzurro dal prestito al Nizza. La Roma, però, non è interessata alle contropartite.