In MLS vogliono Pastore: duello tra i Seattle Sounders e i Los Angeles Galaxy

Continuano ad arrivare interessamenti dalla MLS per Javier Pastore. Le intenzioni del Flaco, però, sono chiare: “Mi piacerebbe portare a termine il mio contratto”. Come riporta Sky Sport, l’Inter Miami CF di David Beckham sull’argentino ci sarebbero anche altre due club americani: i Seattle Sounders e i Los Angeles Galaxy infatti vorrebbero acquistare l’ex Psg e portarlo nella Major League Soccer. In estate la Roma dovrà abbassare il monte ingaggi e tra i possibili partenti ci potrebbe essere proprio Pastore, che guadagna più di 4 milioni netti all’anno. Non ha reso quanto ci si sarebbe immaginato, anche rispetto al grande investimento che la società giallorossa fece due anni fa prelevandolo dal Psg. Martoriato dai tanti infortuni non è mai riuscito a trovare continuità durante questo periodo di permanenza nella Capitale e la sua avventura romana potrebbe essere arrivata al capolinea.