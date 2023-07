Il Westerlo non molla Reynolds: offerti 3,5 milioni e percentuale sulla rivendita

Il Westerlo spinge per riavere Bryan Reynolds. Come riporta 'Il Tempo', il club belga ha fatto recapitare alla Roma un'altra offerta ufficiale per il cartellino del terzino americano: una proposta da 3,5 milioni di euro più il 20% sulla futura rivendita. Ora la palla passa al club giallorosso, dal momento che il calciatore classe 2001 ha già l'accordo con il Westerlo dove ha giocato l'ultima stagione in prestito. Per Reynolds 34 presenza totali con 1 gol e 5 assist, che hanno convinto la dirigenza del club di Jupiter League a puntare ancora su di lui.