Il Villarreal sulle tracce di Fazio e l’argentino viene avvistato all’aeroporto di Valencia

Federico Fazio è tra i nomi in uscita del mercato della Roma e per lui il club giallorosso sta studiando le varie opzioni sul tavolo. Come riporta Superdeporte, il centrale argentino oggi è stato avvistato oggi all’aeroporto di Valencia con zaino e mascherina della Roma. Da tempo il difensore, infatti, è nei piani del Villarreal, ma non è il solo club ad essere interessato perché anche il Benfica, dopo aver ufficializzato l’arrivo di Vertonghen, starebbe pensando al 20 giallorosso per rinforzare il pacchetto arretrato. Fazio preferirebbe comunque un ritorno in Liga.